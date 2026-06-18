Генсек ОДКБ: Армения де-факто практически не принимает участие в работе организации

Армения де-факто практически не принимает участие в работе ОДКБ, заявил генсек организации Таалатбек Масадыков.

Он отметил, что вопрос о положении республики в ОДКБ на фоне неуплаты взносов обсуждается, передает ТАСС.

Напомним, с 1 января 2024 года Армения заморозила свое участие в ОДКБ.

23 апреля этого года Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен возобновлять активное участие в работе организации.

Вопрос отношений Армении и ОДКБ обсуждался также 1 апреля на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Российский лидер тогда заявил, что в вопросе претензий Армении к ОДКБ необходимо «поставить точку» и не использовать эту тему во внутриполитической борьбе.