Генсек ОДКБ: Армения де-факто практически не принимает участие в работе организации
Армения де-факто практически не принимает участие в работе ОДКБ, заявил генсек организации Таалатбек Масадыков.
Он отметил, что вопрос о положении республики в ОДКБ на фоне неуплаты взносов обсуждается, передает ТАСС.
Напомним, с 1 января 2024 года Армения заморозила свое участие в ОДКБ.
23 апреля этого года Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен возобновлять активное участие в работе организации.
Вопрос отношений Армении и ОДКБ обсуждался также 1 апреля на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Российский лидер тогда заявил, что в вопросе претензий Армении к ОДКБ необходимо «поставить точку» и не использовать эту тему во внутриполитической борьбе.
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