Пашинян: Вашингтон выделит крупное финансирование на «Маршрут Трампа»

В США принято решение о создании фонда для финансирования инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и других региональных проектов.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

"США приняли предварительное решение по финансированию и создали фонд, через который должны финансировать проект TRIPP и другие региональные проекты", - сказал он.

Пашинян отметил, что не хочет быть неточным, поэтому не назвал никаких цифр, но указал, что "большой фонд выделен".

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

2 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что подписание соглашения о реализации проекта "Маршрут Трампа" «нарушило региональный баланс на Южном Кавказе».