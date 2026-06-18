Азербайджан и члены Арабской координационной группы подписали соглашения по крупным проектам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июня принял делегацию руководителей структур, входящих в Арабскую координационную группу.

По окончании встречи, при участии главы государства было подписано кредитное соглашение по проекту «Строительство новых Сумгайытских очистных сооружений для сточных вод».

Также состоялся обмен подписанным Меморандумом о взаимопонимании между Министерством экономики, Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и членами Арабской координационной группы по расширению сотрудничества в рамках проекта строительства систем водоснабжения и канализации в 33 населенных пунктах Абшеронского полуострова.