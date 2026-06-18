Ильхам Алиев наградил председателя Группы ИБР орденом «Достлуг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июня наградил председателя Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммада Сулеймана аль-Джассера орденом «Достлуг».

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер выразил признательность главе государства за высокую оценку его деятельности.

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер удостоен ордена «Достлуг» на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития.