DostyWalks: Как наши шаги превращаются в реальную помощь приютам в Азербайджане

В Азербайджане тема бездомных животных и состояния приютов остаётся одной из наиболее чувствительных социальных проблем.

В городской среде ежедневно сосуществуют две реальности, когда с одной стороны мы видим растущее число животных, оказавшихся на улице и нуждающихся в базовых условиях выживания, медицинской помощи и регулярном питании, с другой - приюты, которые функционируют практически в режиме постоянного дефицита ресурсов и зависят от нерегулярных пожертвований и энтузиазма отдельных людей.

Именно в таких условиях особую значимость приобретают проекты, которые пытаются выйти за рамки разовой благотворительности и предложить устойчивую, технологически выстроенную модель участия общества.

Одним из таких проектов является DostyWalks - приложение азербайджанской технологической компании DostyINC, работающей в сфере pet-tech уже четыре года. Компания представляет собой не единичное приложение, а полноценную экосистему цифровых решений, объединённых общей миссией, а именно улучшение качества жизни домашних и бездомных животных через персонализированные технологические инструменты, аналитику поведения и вовлечение сообщества.

Внутри этой экосистемы существуют различные направления и продукты, однако именно DostyWalks стал ключевой социальной инициативой, которая в первую очередь развивается и тестируется в Азербайджане как модель прямой и прозрачной помощи приютам.

Сегодня экосистема DostyINC насчитывает около 60 000 пользователей по всему миру, география распределения аудитории демонстрирует, что проект уже вышел за пределы локального рынка.

При этом Азербайджан, несмотря на то, что не является крупнейшим рынком по числу пользователей, играет принципиально важную роль как стартовая площадка для социальной модели, ориентированной на поддержку местных приютов и формирование новой культуры участия.

DostyWalks построен на идее трансформации повседневной физической активности человека в измеримый социальный вклад. В основе приложения лежит простая, но концептуально сильная механика, когда каждые 1000 шагов пользователя конвертируются в одну внутреннюю единицу, монету.

Эти монеты не имеют индивидуальной потребительской ценности и не используются как персональная валюта. Вместо этого они объединяются в общий фонд, который аккумулирует коллективную активность всех пользователей системы. Далее этот фонд преобразуется в реальную помощь приютам, прежде всего в закупку корма для животных.

Ежемесячная цель проекта составляет около 500 килограммов корма, а такая модель позволяет перейти от абстрактной идеи «помощи животным» к чётко оцифрованному процессу, где каждый шаг пользователя становится частью общей работы. Помимо базовой механики шагов, пользователи могут дополнительно участвовать в донатах, усиливая свой вклад и увеличивая общий объём помощи.

Таким образом, формируется гибридная модель участия, в которой сочетаются физическая активность и добровольная финансовая поддержка.

На текущем этапе развития, всего за несколько дней, в приложении фиксируется около 2000 активных пользователей, которые регулярно участвуют в процессе накопления монет через физическую активность. А за последний отчётный период было собрано более 249 килограммов корма при целевом показателе в 500 килограммов в месяц.

Социальная миссия проекта напрямую связана со структурой расходов приютов, где до 70 процентов бюджета уходит на кормление животных. Это означает, что значительная часть ресурсов приютов фактически расходуется на базовое выживание животных, в то время как такие направления, как вакцинация, лечение и улучшение условий содержания, остаются хронически недофинансированными.

Модель DostyWalks направлена на частичное закрытие именно этой базовой потребности, что позволяет перераспределять ресурсы приютов в пользу медицинской помощи и улучшения условий содержания.

Дополнительным эффектом становится формирование эмоциональной связи между пользователями и животными из приютов, что в перспективе повышает вероятность последующего усыновления и возможности брать питомцев из приютов.

Важным элементом, который принципиально отличает DostyWalks от многих других социальных инициатив, является система прозрачности и обратной связи. В конце каждого месяца у участников появляется возможность лично посетить приют, которому они помогали в рамках приложения, чтобы в реальной среде увидеть, куда направляются собранные ресурсы. Кроме того, для тех участников, которые не имеют возможности посетить приют лично, предусмотрен альтернативный механизм, ведь в приложении публикуются подробные фото- и видеоотчёты, которые отражают результаты работы за каждый месяц.

Таким образом, формируется система многоуровневой отчётности, где каждый пользователь может самостоятельно убедиться в фактическом использовании собранных ресурсов.

Важно подчеркнуть, что DostyWalks не позиционируется как классическая коммерческая модель, ориентированная на максимизацию прибыли. Его структура изначально выстроена вокруг социальной цели и ограничена реальными возможностями рынка. Основной задачей является обеспечение устойчивого покрытия базовых потребностей приютов и масштабирование помощи, а не монетизация пользовательской активности.

В DostyWalks так же реализованы лидерборды, создающие систему рейтингов и соревнования, что усиливает мотивационный фактор и стимулирует регулярную активность.

Дополнительно внедрены челленджи, которые формируют временные цели и поддерживают динамику участия, предотвращая снижение интереса со временем. Центральным элементом системы выступает сезонная структура, построенная по модели Battle Pass. Каждый сезон длится три месяца и имеет собственную тематическую концепцию, например «Остров сокровищ».

В рамках сезонной системы пользователи за активность получают различные виды наград. Это могут быть скидки у партнёрских организаций, бонусные предложения, а также аватары и коллекционные предметы.

Отдельное значение имеет интеграция с бизнес-партнёрами, среди которых кафе, ветеринарные клиники и различные сервисные компании. Эти партнёры предоставляют участникам системы скидки и бонусы, создавая взаимовыгодную модель взаимодействия. Таким образом, проект выходит за пределы просто приложения и формирует гибридную социально-экономическую среду, в которой взаимодействуют пользователи, бизнес и приюты.

Существенным элементом архитектуры DostyWalks является система защиты от накрутки активности, направленная на обеспечение прозрачности и достоверности вклада каждого участника. В основе этой системы лежит комплекс алгоритмов, которые анализируют темп ходьбы, проверяют реалистичность физической активности, сопоставляют индивидуальные поведенческие паттерны пользователей и выявляют аномальные отклонения. При обнаружении подозрительной активности система может ограничивать участие пользователя в рейтингах или исключать его из соревновательных механик. Тем не менее, свой вклад и помощь пользователь все еще приносит.

В ближайшей перспективе развитие DostyWalks предполагает расширение функционала приложения. Планируется внедрение системы групп, позволяющей объединять пользователей в семьи, дружеские сообщества и корпоративные команды. Отдельное направление связано с корпоративными челленджами и тимбилдингами, где компании смогут участвовать в социальных инициативах через коллективную активность сотрудников.

В рамках подготовки материала редакция 1news.az также обратилась за комментарием к одному из основателей приложения DostyWalks - Аязу Ахмедову.

«Самое главное - не искать подвоха. Мы живём в эпоху технологий, но в основе всего по-прежнему остаётся человек и его сердце. Этот проект не про деньги и не про хайп. Он про то, чтобы каждый мог просто ходить, помогать и делать это частью своей повседневной жизни. Иногда достаточно один раз поехать в приют, чтобы всё понять. Тема на самом деле очень простая, ты просто ходишь каждый день, и твои шаги превращаются в помощь.

У нас нет ни одного спонсора, но есть партнёры - социально ответственные компании, которые предоставляют скидки пользователям - по сути, именно нам никто не платит. Мы хотим лишь бескорыстно помогать.

Потому что очень легко говорить. Есть прекрасная фраза, которую я очень люблю: «легко быть солдатом, когда нет войны». Мы часто рассуждаем о том, что нужно делать, как нужно помогать и действовать. Об этом много говорят, но на практике делают далеко не все.

Ты просто ходишь каждый день: закачай приложение, ходи раз в день, заходи, обновляй свои коины и пополняй баланс - всё. От тебя больше ничего не требуется.

Сейчас помощь стала максимально доступной, её больше не нужно отдельно организовывать, это технология, созданная для добра, технология, которая помогает нам в повседневной жизни.

Она помогает людям в вопросах здоровья и формирования полезных привычек. Она помогает родителям, потому что дети теперь хотя бы не просто сидят в телефонах, а двигаются, ходят с ними в руках.

И, самое главное, что она помогает тем, кому действительно нужна помощь. И тем, кто задаётся вопросом, зачем мы это делаем, я бы посоветовал один раз поехать в любой приют и посмотреть на собак там. Нет ничего тяжелее, чем взгляд, полный надежды, которая, возможно, так и не будет оправдана. Хотя именно человек оказался причиной того, что эти животные там. — отметил Аяз.

Как известно, на данный момент при помощи приложения DostyWalks поддержка направляется приюту Baku Animal Rescue Society (BARS). В связи с этим 1news.az обратился напрямую к его основательнице Лейле Ахундовой за дополнительным комментарием.

«Baku Animal Rescue Society (BARS) - это официально зарегистрированная благотворительная организация по защите животных, основанная в 2012 году. Уже более 14 лет мы спасаем бездомных животных, лечим их, заботимся о них в приюте и находим для них любящие семьи как в Азербайджане, так и за его пределами. За годы работы нашей организацией были спасены сотни собак.

Мы начали сотрудничество с приложением Dosty Walks совсем недавно, поскольку нам очень понравилась сама идея проекта. Для нас это интересный и современный способ объединить помощь животным и заботу о собственном здоровье.

Особенно ценно то, что помогать собакам можно буквально своими ежедневными шагами. Пользователи просто гуляют, занимаются спортом или своими обычными делами, а накопленные баллы превращаются в реальную помощь для животных в виде корма.

Наш приют существует исключительно благодаря поддержке неравнодушных людей. Поэтому мы всегда рады инициативам, которые помогают привлекать внимание к проблеме бездомных животных и одновременно оказывают реальную помощь приюту.

Также благодаря приложению люди могут познакомиться с нашими собаками, которые ищут дом, и узнать больше о деятельности нашей организации.

Мы рады поддержать эту инициативу и искренне надеемся, что вместе с пользователями Dosty Walks сможем превратить обычные шаги в реальную помощь для животных. Очень хочется верить, что этот проект будет успешно развиваться и принесёт пользу многим животным, нуждающимся в помощи.»

В ситуации, когда проблема бездомных животных в Азербайджане остаётся не только гуманитарным, но и системным вызовом, подобные инициативы становятся невероятно важными, постепенным переходом от эпизодической благотворительности к устойчивому участию общества.

При всей технологичности, ключевым элементом проекта остаётся человеческий фактор, готовность превращать простые ежедневные действия в коллективный ресурс помощи.

Остаётся открытым главный вопрос, который в равной степени относится как к подобным проектам, так и к обществу в целом- сможет ли подобная инициатива стать не исключением, а устойчивой нормой?

Ответ на него, по сути, будет зависеть не только от развития приложения, но и от готовности общества воспринимать помощь не как разовую акцию, а как часть повседневного выбора. И когда каждый из нас берет ответственность за жизнь более слабого и нуждающегося.

В завершение добавим, что присоединиться к инициативе может любой желающий, достаточно установить приложение и начать использовать его в повседневной жизни.

Ссылки для скачивания приложения доступны ниже:

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