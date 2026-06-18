Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина начали новый раунд обмена телами погибших военнослужащих.

Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев сообщил РБК.

По его словам, Москва передаст 522 тела погибших украинских военных. Киев вернет российской стороне 33 тела бойцов ВС РФ.

Предыдущий обмен телами состоялся 15 мая. Тогда Россия передала украинской стороне 526 тел и получила 41 тело.

Источник: Ведомости