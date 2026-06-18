Эти силы управляются из одной точки — Пашинян об объединении оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна о начале процесса объединения оппозиционных политических сил.

В беседе с журналистами после заседания правительства, отвечая на вопрос «Арменпресс» о том, можно ли считать заявление Самвела Карапетяна о начале процесса объединения оппозиционных сил прелюдией к началу поствыборных процессов в Армении, Пашинян ответил: «Объединение, о котором вы упомянули, произошло не недавно, а давно, просто об этом не объявляли, чтобы не портить настроение народу. Это те же самые силы, управляемые из одной точки, действующие на основе тех же принципов. Что тут нового? Это очевидный факт».

17 июня Самвел Карапетян, лидер блока «Сильная Армения», объявил о начале процесса объединения оппозиционных политических сил.

По результатам парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня, в парламент прошли партия «Гражданский договор», которая получила стабильное большинство и сформирует правительство, а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Шесть политических сил, участвовавших в выборах – альянс «Сильная Армения», альянс «Армения», партия «Процветающая Армения», партия «Армянский национальный конгресс», партия «Светлая Армения» и партия «Национально-демократический полюс» – выступили с совместным заявлением, отметив, что представленные официальные данные о выборах не отражают истинную волю народа и точные результаты выборов.