Азиз Алекберли: Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев
Армения должна создать условия для безопасного возвращения западных азербайджанцев.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил журналистам председатель правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли в рамках III конгресса-фестиваля "Возвращение в Западный Азербайджан" в Ордубаде.
По его словам, Нахчыван также стал свидетелем трагедий, пережитых западными азербайджанцами, и в этом плане проведение подобных мероприятий именно здесь имеет особое значение.
Алекберли отметил, что возвращение западных азербайджанцев на родные земли соответствует фундаментальным правам человека и международному праву.
Он подчеркнул, что новые реалии, сложившиеся в регионе, свидетельствуют о неизбежности возвращения западных азербайджанцев на родные земли.
Алекберли добавил, что Армения должна принять эту реальность и создать условия для безопасного, достойного и мирного возвращения западных азербайджанцев.