Вице-спикер ММ: Возвращение в Западный Азербайджан не является территориальной претензией к Армении

Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров назвал необоснованной оценку вопроса возвращения западных азербайджанцев как территориальной претензии к Армении.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил в беседе с журналистами в рамках III конгресса-фестиваля "Возвращение в Западный Азербайджан" в Ордубаде.

"Это абсолютно необоснованный подход. Мы лишь хотим в условиях мира, в соответствии с нормами международного права, вернуться на свои родные земли и жить там безопасно и достойно", - заявил он.

По его словам, возвращение западных азербайджанцев на свои исторические земли является одним из важных приоритетов внешнеполитического курса Азербайджана.

"Основная цель Общины Западного Азербайджана заключается в донесении правды о Западном Азербайджане до мировой общественности, защите прав наших соотечественников, депортированных с этих земель, а также обеспечении их мирного возвращения на родину. Руководство общины активно работает в этом направлении на международных площадках, в том числе в ООН. Каждый западный азербайджанец имеет право вернуться на землю своих предков, и это его законное, историческое и моральное право. Потому что эти земли являются нашими исконными территориями", - сказал Аскеров.