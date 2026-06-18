Азербайджан введет безвизовый режим для граждан Кореи в ближайшее время

Азербайджан в ближайшее время объявит о введении безвизового режима для граждан Южной Кореи.

Об этом на запрос Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отметим, что 17 июня на встрече с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Кореи Чон Ый Хэ глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал о решении ввести безвизовый режим для владельцев всех типов паспортов Республики Корея.

Отмечено, что этот шаг будет способствовать расширению сотрудничества в туризме и других сферах, а также укреплению связей между народами.