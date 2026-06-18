В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Правительство ОАЭ приняло постановление, регулирующее доступ детей к платформам социальных сетей, включая запрет на их использование до достижения 15 лет, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

"В постановлении установлен минимальный возраст для использования платформ социальных сетей — 15 лет", — отмечает WAM.

Согласно агентству, детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей, а также получать доступ ко всем функциям платформ, включая социальное взаимодействие, публикацию сообщений, комментирование, обмен информацией, вступление в публичные группы или открытые каналы.

"Этот шаг отражает стремление ОАЭ к созданию передовой модели защиты детей в цифровом пространстве, совершенствованию системы цифровой безопасности и следованию стремительным изменениям в использовании технологий", — отмечает WAM.

Источник: РИА Новости