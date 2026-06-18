Пять человек задержаны по делу о серии краж в Абшеронском районе - ВИДЕО

Сотрудники Сарайского отделения полиции Абшеронского районного управления полиции в ходе проведённых оперативных мероприятий задержали Турала Гейдарли, Саида Гасымова, Биньята Байрамлы, Исмаила Хыдырова и Расифа Алиева, подозреваемых в совершении краж по различным адресам на территории района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования установлено, что они похитили электрические кабели общей стоимостью 19 тысяч манатов с нескольких объектов - кроме того, выяснилось, что задержанные также украли электродвигатели и различное оборудование с одного из приусадебных участков.

В результате ещё одного оперативного мероприятия было установлено, что Расиф Алиев также совершил кражу табачных изделий, лотерейных билетов и денежных средств из одного из магазинов, расположенных на территории района.

По всем фактам продолжается расследование.