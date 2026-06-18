Джаббаров отметил роль международных партнерств в развитии инфраструктуры Азербайджана

Расширение сотрудничества банковского сектора Азербайджана с международными финансовыми институтами, в частности партнерства, установленные в рамках Азербайджано-Арабской координационной группы, способствуют финансированию крупных инфраструктурных проектов - трубопроводов, железных и автомобильных дорог.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на церемонии открытия 51-х Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР), состоявшихся сегодня в Баку с участием президента Ильхама Алиева.

Джаббаров подчеркнул стратегию экономического развития, реализуемую Азербайджаном в последние годы, и роль международных партнерств в этом процессе.

В то же время он отметил развитие частного сектора, укрепление человеческого капитала и технологический прогресс в качестве основных приоритетов экономической политики.

Министр также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества с Группой ИБР и обмена опытом для развития торговли и повышения мобильности между странами.

Джаббаров отметил значимость расширения сотрудничества Азербайджана с международными финансовыми институтами и построения экономического развития на устойчивых основах.