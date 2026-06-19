Азербайджан и Италия расширяют культурное сотрудничество - ФОТО

18 июня в Риме министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, находящийся с визитом в Италии, встретился с министром культуры Италии Алессандро Джули.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние культурных связей между Азербайджаном и Италией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Было отмечено, что особое значение для культурного взаимодействия двух стран имеет «Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере культуры», которым стороны обменялись в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию 20 февраля 2020 года.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, креативных индустрий, кинематографии, музыки и исполнительского искусства, а также расширения сотрудничества между культурными учреждениями двух стран.

Адиль Керимли проинформировал своего итальянского коллегу о приоритетах культурной политики Азербайджана, инициативах по укреплению культурной дипломатии и расширению международного партнерства.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам организации взаимных Дней культуры, проведения выставок и концертных программ, реализации проектов профессионального обмена и углубления институционального сотрудничества в сфере культуры.

Было отмечено, что предыдущая встреча министров культуры Азербайджана и Италии состоялась в декабре 2024 года в Риме. В продолжение достигнутых тогда договоренностей стороны вновь подтвердили взаимную заинтересованность в развитии культурного сотрудничества по новым направлениям и реализации совместных инициатив.

Кроме того, в ходе встречи был обсужден план мероприятий по реализации проектов в сфере культуры.