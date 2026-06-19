В Грузии трагически погиб 21-летний азербайджанец 

21-летний житель села Агмамедли Марнеульского муниципалитета Эльнур Набиев погиб, утонув в Черном море.

Инцидент произошел 18 июня у побережья курортного поселка Уреки, сообщает 1news.az со ссылкой на MarneuliNews.ge.

Сильное морское течение унесло в открытое море четверых молодых людей, приехавших на отдых из Марнеули - спасатели оперативно вмешались и сумели вытащить молодых людей из воды, однако спасти жизнь Эльнура Набиева не удалось.

По факту происшествия проводится расследование.