ММ одобрил в первом чтении создание единого органа в сфере медиа в Азербайджане

Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект о создании единого органа в сфере медиа - Совета по медиа и вещанию.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в законы "О государственной службе" и "О медиа" были рассмотрены на заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу, необходимость перехода к более гибкому и коллегиальному механизму вызвана стиранием границ между печатными, онлайн и аудиовизуальными медиа. Новый Совет будет основан на коллегиальной модели управления, что должно укрепить независимость медиа и общественное доверие.

Отмечается, что предлагаемые изменения в закон "О медиа" создадут условия для обеспечения безопасности информационного пространства, а также будут способствовать развитию местных медиа. В этой связи создание уполномоченного Совета в сфере медиа и вещания предусматривает также внесение изменений в соответствующие статьи закона "О государственной службе".

Законопроект направлен на модернизацию нормативного регулирования, усиление правовой определенности и приведение в соответствие с международными стандартами.