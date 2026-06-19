Милли Меджлис одобрил в первом чтении новые требования к владельцам мопедов

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о приведении ряда законов в соответствие с новыми требованиями к эксплуатации мопедов.

Как сообщает Report, документ был рассмотрен на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об автомобильных дорогах", "О государственной пошлине" и "Об обязательном страховании" в связи с поправками в закон "О дорожном движении", принятыми в декабре 2025 года.

Согласно этим изменениям, мопеды подлежат государственной регистрации и постановке на учет с выдачей регистрационных знаков. Для управления ими потребуется водительское удостоверение категории A1, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный номерной знак.

Поправки направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение аварий с участием мопедов.

По итогам обсуждений законопроект был принят в первом чтении.