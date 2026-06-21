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Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива и договорился с США по урану

First News Media17:18 - Сегодня
Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива и договорился с США по урану

Тегеран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока не будет объявлено перемирие в Ливане.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, предварительными условиями для открытия пролива также являются разблокировка зарубежных активов Ирана, прекращение военных операций на всех фронтах, полное снятие блокады и выдача официальных разрешений на продажу иранской нефти. По словам источника, иранские власти считают, что одного лишь снятия американскими вооруженными силами блокады портов Ирана все еще недостаточно для нормализации отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Параллельно с этим США и Иран в ходе переговоров в Швейцарии пришли к соглашению о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Он отметил, что американская сторона изначально требовала полностью вывезти ядерные запасы Ирана, однако стороны остановились на решении снизить уровень их обогащения. Глава пакистанского ведомства добавил, что иранские ядерные запасы по-прежнему остаются под землей, а Вашингтон и Тегеран твердо решили продолжать действовать исключительно в дипломатическом ключе.

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