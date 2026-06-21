Во Франции во время обыска у наркоторговцев обнаружили похищенную картину Пабло Пикассо

Полотно знаменитого художника нашли под Парижем вместе с 20 кг каннабиса и крупной суммой наличных

Во Франции в ходе проведения обыска у местных наркодилеров сотрудники правоохранительных органов обнаружили ранее похищенную картину Пабло Пикассо. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По данным следствия, произведение искусства находилось в жилом доме в пригороде Парижа. Помимо полотна великого художника, оперативники изъяли на месте преступления 20 килограммов каннабиса, брендовую люксовую одежду, а также несколько тысяч евро наличными деньгами. Представители местной прокуратуры официально подтвердили аутентичность работы и ее принадлежность кисти Пикассо.