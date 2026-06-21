Король Великобритании Карл III впервые раскроет информацию о размере своих налогов

Король Великобритании Карл III впервые представит общественности информацию о размере уплачиваемых им налогов.

Данные будут опубликованы в ближайшие дни вместе с ежегодной финансовой отчетностью королевского двора.

По закону британский монарх не обязан платить подоходный налог, налог на прирост капитала или налог на наследство с имущества, полученного от королевы Елизаветы II. Несмотря на это, Карл III добровольно согласился выплачивать часть налогов, включая сборы при продаже личных активов. В королевской администрации пояснили, что раскрытие этой информации связано со стремлением повысить прозрачность финансовых операций монархии и расширить понимание обществом принципов отчетности дворца.

Источник: Reuters