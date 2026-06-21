Дональд Трамп спрогнозировал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера - ФОТО

Дональд Трамп заявил, что Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в своей социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, глава британского правительства допустил серьезные неудачи в ключевых сферах управления. «Он с треском провалился по двум очень важным направлениям — ИММИГРАЦИЯ И ЭНЕРГЕТИКА (ОТКРОЙТЕ НЕФТЬ СЕВЕРНОГО МОРЯ!)», — написал Трамп, добавив в конце сообщения: «Желаю ему всего хорошего!».