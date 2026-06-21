Во Вьетнаме туристам предложили новый необычный аттракцион - «гусетерапию» - ВИДЕО

Во Вьетнаме набирает популярность необычный туристический аттракцион, получивший неофициальное название «гусетерапия». Местные предприниматели предлагают иностранным туристам оригинальный способ борьбы со стрессом и тревожностью.

Механика аттракциона проста: ничего не подозревающего туриста укладывают на землю и полностью засыпают слоем зерна. После этого к нему выпускают стаю гусей, которые принимаются активно склевывать корм. Организаторы развлечения уверяют отдыхающих, что легкое и частое пощипывание птичьих клювов обладает массажным и терапевтическим эффектом, помогая быстро и эффективно избавиться от накопившегося напряжения.