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Фридрих Мерц перестал подавать жалобы на оскорбления в интернете

First News Media22:24 - 21 / 06 / 2026
Фридрих Мерц перестал подавать жалобы на оскорбления в интернете

Председатель правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не пишет заявления в полицию на авторов оскорбительных комментариев с тех пор, как занял пост федерального канцлера. Соответствующей информацией он поделился в интервью информационному агентству DPA.

Тем не менее в Федеративной Республике Германия фиксируется резкий рост числа уголовных дел, возбуждаемых из-за оскорблений представителей власти, включая самого главу кабмина. В частности, в феврале правоохранительные органы начали официальное расследование в отношении немецкого пенсионера, который публично назвал Мерца «Пиноккио». Ранее влиятельное немецкое издание Welt am Sonntag сообщало о высокой чувствительности политика к критике: по данным журналистов, начиная с 2021 года Мерц направил в судебные и следственные органы тысячи заявлений по фактам личных оскорблений в интернет-пространстве.

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