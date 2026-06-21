Иран выдвинул условие Трампу: «Переговоров не будет, пока он не извинится»

Иранская делегация, проводившая в Швейцарии переговоры с представителями США, заявила о категорическом отказе продолжать официальный диалог.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, Тегеран требует от Дональда Трампа официальных извинений за его угрожающие заявления, озвученные непосредственно во время проведения встреч. Без выполнения этого условия иранская сторона не намерена возвращаться за стол переговоров.

Этот ультиматум последовал за масштабным дипломатическим кризисом в Швейцарии, где иранские дипломаты сначала отказались от протокольных рукопожатий и совместного фотографирования с американцами, а затем экстренно покинули саммит. Поводом для демарша послужили публикации Трампа в социальной сети Truth Social и его заявления на Fox News, в которых он пригрозил Ирану мощными ударами из-за ситуации в Ливане и пообещал «разнести к чертовой матери» исламскую республику, если Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытается заблокировать Ормузский пролив.