Переговоры США и Ирана в Швейцарии пройдут в два этапа

Технические переговоры США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке состоятся в два этапа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

«Сегодня днем состоятся двусторонние встречи с делегациями Пакистана и Катара, выступающими посредниками в этом процессе. Позднее в течение дня пройдут четырехсторонние встречи между делегациями Ирана и США с участием представителей Катара и Пакистана», — заявил он.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в первую очередь в ходе переговоров Иран и США обсудят прекращение огня в Ливане, в частности механизм мониторинга нарушений и поддержания мира в этой стране. Затем будут обсуждены статус Ормузского пролива и ядерная программа Тегерана.

Кроме того, отмечается, что обсуждение ядерного досье может продолжаться в течение нескольких недель.