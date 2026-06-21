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Республика Корея вошла в число самых быстрорастущих поставщиков оружия

First News Media14:50 - Сегодня
Республика Корея вошла в число самых быстрорастущих поставщиков оружия

Это происходит на фоне крупных конфликтов, породивших спрос на вооружение, а также заявлений администрации американского лидера Дональда Трампа о сокращении обязательств США перед странами НАТО в области безопасности.

Данными Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) поделилось издание Politico.

По его информации, РК стала второй страной по величине объемов поставок оружия для европейских членов НАТО, уступив США. Среди тех, кто проявляет особый интерес к закупкам корейских вооружений, находится Польша. В 2022 году она заключила с Республикой Кореей сделку на 13.7 млрд долларов, приобретя танки К2, ракетные установки, артиллерию и другое.

Издание отмечает, что одной из причин выбора странами РК в качестве поставщика вооружений является способность Сеула к быстрому производству. Это обусловлено долгим конфронтационным периодом между Республикой Кореей и КНДР, в результате которого оборонные компании находятся в постоянной готовности быстро обеспечить страну необходимым вооружением. Кроме того, для европейских государств важна позиция Сеула в украинском и ближневосточном конфликтах. Еще одна причина — доступность корейского оружия, утверждает Politico.

Исследователи прогнозируют, что в 2026 году совокупный доход четырех крупнейших оборонных компаний РК Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries составит порядка 37 млрд долларов, что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.

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