В Баку ожидается сильный ветер, в регионах - грозы и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 июня.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем синоптики прогнозируют пасмурную погоду, в окрестностях столицы возможны дожди. Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем – 26-29° тепла. Атмосферное давление – 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана местами возможны дожди. В горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 29-33° тепла, в горах: ночью – 8-13° тепла, днем – 18-23°, местами 25-28° тепла.

На абшеронских пляжах ожидается периодическое усиление северо-западного ветра. Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 20-21°, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 22-23°.