Иран, США и Катар обсуждают Ливан и замороженные активы

По данным Гостелерадио Исламской Республики, иранская делегация стремится добиться выполнения пяти пунктов меморандума

Трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара проходит в настоящий момент, на ней обсуждается прекращение огня в Ливане, а также разморозка иранских активов.

Об этом сообщило Гостелерадио Исламской Республики.

По его данным, иранская делегация на переговорах в Бюргенштоке стремится добиться выполнения пяти пунктов меморандума, однако остальные три пункта не приводятся.

Ранее власти Ирана заявили, что не начнут новый этап переговоров с США по вопросам санкций, открытия Ормузского пролива и иранской ядерной программы, пока не будет установлено перемирие в Ливане. Делегации США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана находятся в Бюргенштоке, ожидается, что переговоры пройдут в один день.