Число жертв израильских атак с начала военной эскалации в Ливане достигло 4 106

Минздрав Ливана привел окончательные данные о числе погибших граждан в период военной эскалации с 2 марта по 21 июня.

"Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации, достигло 4 106, а раненых - 12 153", - указывается в сводке ведомства, опубликованной в X.

В ней сообщается, что атаки израильских ВВС на объекты шиитской организации "Хезболлах" в районе Набатия на юге Ливана привели за сутки к гибели 49 человек, еще 32 получили ранения.

Как отметили в Минздраве, авиация Израиля в воскресенье сосредоточила удары на высотах Али-Тахер, где обороняются шиитские бойцы. Поступили также сведения о налетах беспилотников на город Кфар-Тибнит и предместье Набатия-эль-Фаука, в результате есть пострадавшие, их численность уточняется.