Война США с Ираном обошлась Пентагону в 40 млрд долларов

Расходы Военного министерства США на операцию против Ирана составили примерно $40 млрд.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на готовящийся к публикации доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

Эта сумма включает стоимость использованных боеприпасов, уничтоженной техники и нанесенного американским базам ущерба, но не включает операционные расходы, которые уже были заложены в бюджет Пентагона на 2026 финансовый год, сказал телекомпании старший советник в CSIS Марк Кэнсиан.

Эксперт отметил, что самой серьезной статьей расходов для военного министерства стали боеприпасы, на них пришлись $26 млрд. Это связано с тем, что американские военные использовали много дальнобойных, высокотехнологичных, дорогостоящих вооружений. Например, США израсходовали около тысячи ракет Tomahawk, стоимость которых составляет около $2,5 млн за единицу, добавил он.

Согласно оценке CSIS, первые 100 часов боевых действий обошлись США в $3,7 млрд, а с течением конфликта ежедневная стоимость войны снижалась за счет сокращения частоты ударов.

18 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему требуется $80 млрд дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и иными расходами.