Трамп назвал де ла Эсприэлью победителем на выборах президента Колумбии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает крайне правого политика и бизнесмена Абелардо де ла Эсприэлью победителем на президентских выборах в Колумбии.

«Он выиграл с большим отрывом», — написал президент США 21 июня в Truth Social. Он разместил в своем сообщении ссылку на публикацию, в которой говорится, что де ла Эсприэлья одержал победу.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее написал в X: «Только что разговаривал с избранным президентом Колумбии Абелардо де ла Эсприэльей, поздравил его с победой на выборах. Администрация Трампа рассчитывает на тесное взаимодействие с вашей будущей администрацией с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности в регионе, пресечения нелегальной миграции в США и укрепления экономических связей».

Трамп ранее поздравил де ла Эсприэлью с победой в первом туре голосования. Это вызвало протест со стороны действующего президента Колумбии Густаво Петро, который расценил заявление главы вашингтонской администрации как грубое вмешательство в выборы.

По последним официальным данным, после обработки бюллетеней с 99,97% избирательных участков Абелардо де ла Эсприэлья набирает 49,66% голосов (его поддержал 12 956 941 избиратель). Его соперник Иван Сепеда Кастро получает 48,70% (12 707 117 голосов).

Источник: ТАСС