В Черном море беспилотник атаковал сухогруз, в числе спасенных членов экипажа есть турки – ФОТО
В Черном море грузовое судно «Victress» под флагом Панамы подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, на сухогрузе вспыхнул сильный пожар.
Турецкая пресса пишет о наличии погибших, но официального заявления по этому поводу пока не поступало.
Отмечается, что на борту судна находились члены экипажа из Египта, Турции и Индии. По предварительным данным, спасены 9 спасенных членов экипажа, среди них - граждане Турции.
Поиски членов экипажа, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.
По факту начато расследование.
Источник: Haberler
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