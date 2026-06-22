В Черном море беспилотник атаковал сухогруз, в числе спасенных членов экипажа есть турки – ФОТО

В Черном море грузовое судно «Victress» под флагом Панамы подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, на сухогрузе вспыхнул сильный пожар.

Турецкая пресса пишет о наличии погибших, но официального заявления по этому поводу пока не поступало.

Отмечается, что на борту судна находились члены экипажа из Египта, Турции и Индии. По предварительным данным, спасены 9 спасенных членов экипажа, среди них - граждане Турции.

Поиски членов экипажа, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

По факту начато расследование.

Источник: Haberler