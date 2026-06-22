Скончалась студентка АГПУ - ФОТО

Агджабединский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета сообщил о смерти студентки III курса факультета «Социально-психологическая служба в образовании» Айсун Мамедовой.

Как отмечается в публикации филиала в социальной сети Instagram, Айсун Мамедова ушла из жизни после продолжительной болезни.

В учебном заведении подчеркнули, что за годы обучения студентка заслужила уважение преподавателей и однокурсников благодаря своим знаниям, высокому чувству ответственности, примерному поведению и искренности.

«Известие о кончине Айсун Мамедовой повергло коллектив филиала в глубокую скорбь», - говорится в сообщении.

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты филиала выразили глубокие соболезнования семье и близким покойной, пожелав им терпения и стойкости в этот тяжелый период.

«Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», - отмечается в сообщении.