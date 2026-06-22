Женщина погибла в результате аварии в Исмаиллы

В Исмаиллы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, ссылаясь на Report, авария была зарегистрирована на территории села Уштал. По предварительным данным, автомобиль Ford под управлением жителя района Исмаила Махмудова 1982 года рождения столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, за рулем которого находился Эльхан Нагиев 1969 года рождения.

В результате столкновения пассажирка ВАЗ-2106 Егяна Салманова получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.

Еще три человека пострадали. Водитель ВАЗ-2106 Эльхан Нагиев, а также пассажиры автомобиля Ильхам Салманов и Шахмалы Салманов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Исмаиллы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.