Исторический караван-сарай в Гарадаге подвергся незаконному вмешательству - ФОТО

В отношении расположенного на территории Гарадагского района караван-сарая, являющегося памятником архитектуры государственного значения (инвентарный номер 108), совершено незаконное вмешательство.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Сразу после поступления информации об инциденте сотрудники Бакинского регионального управления госслужбы провели осмотр территории. В ходе проверки было установлено, что памятнику был нанесён ущерб: поверхность исторических надписей и тамг (традиционных знаков и символов), нанесённых на объект, была покрыта песчано-цементным раствором.

В результате оперативных мер, предпринятых госслужбой, следы незаконного вмешательства были устранены - материал, закрывавший исторические элементы, был очищен, что позволило восстановить первоначальный облик памятника.

По данному факту в соответствии со статьёй 231.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики принимаются соответствующие меры для привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушение, за нарушение требований по охране и использованию объектов культурного и природного наследия, в том числе памятников истории и культуры, установленных Законом Азербайджанской Республики «Об охране исторических и культурных памятников».

Согласно Закону Азербайджанской Республики «Об охране исторических и культурных памятников», запрещается повреждение или уничтожение памятников, их перемещение в другое место без согласования с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, а также проведение строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих угрозу для их сохранности.

Отметим, что на территории Гарадагского района, расположенного на древних караванных путях, сохранилось несколько караван-сараев. Один из них - упомянутое выше историческое сооружение, известное как Сангачальский караван-сарай. Построенный в XV веке памятник исторически служил местом остановки для торговцев и путешественников, использовавших караванные дороги. Подчеркивается, что до недавнего времени он также использовался в качестве объекта общественного питания.

«В очередной раз напоминаем о необходимости строгого соблюдения требований законодательства в сфере охраны исторических и культурных памятников и призываем граждан, а также представителей различных сфер деятельности бережно относиться к образцам культурного наследия и занимать ответственную позицию в вопросах их сохранения» - отмечают в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.