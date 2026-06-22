В Сумгайыте 18-летняя девушка ударила ножом знакомого
В Сумгайыте задержана 18-летняя девушка, подозреваемая в нанесении ножевого ранения знакомому.
Как сообщает Report, инцидент произошел на почве конфликта.
По предварительным данным, местная жительница Г.А. нанесла ножевое ранение 20-летнему Г.Б.
Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.
В Сумгаитском медицинском центре в ответ на запрос агентства сообщили, что 21 июня около 13:10 в Больницу скорой медицинской помощи был доставлен мужчина 2006 года рождения.
Пациенту с диагнозом "открытая рана живота" была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время он проходит лечение в отделении реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемая была задержана.
По факту ведется расследование.