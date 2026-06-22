Мид Швейцарии: переговоры США и Ирана в Бюргенштоке продолжались всю ночь

Интенсивные переговоры по реализации американо-иранского меморандума о взаимопонимании продолжались в Бюргенштоке между США, Ираном и посредниками всю ночь.

Об этом говорится в заявлении МИД Швейцарии.

«Швейцарский координатор приветствует конструктивный прогресс, достигнутый в ходе интенсивных дипломатических переговоров, которые продолжались всю ночь с 21 на 22 июня в Бюргенштоке между посредниками, Ираном и США», - отмечается в тексте. В Берне в очередной раз подтвердили готовность «поддерживать этот процесс в соответствии со своей традицией добрых услуг».

Источник: ТАСС