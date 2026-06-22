Суд принял в производство иск Роберта Кочаряна против ЦИК Армении
В Армении Административный суд под председательством судьи Григора Аракеляна принял в производство исковое заявление экс-президента Роберта Кочаряна против Центральной избирательной комиссии страны, пишет «Пастинфо».
Напомним, что Кочарян намерен оспорить в судебном порядке решение ЦИК от 17 июня о согласии на возбуждение в отношении него уголовного преследования.
Административный суд принял иск в производство и потребовал у ЦИК в качестве доказательства в полном объеме материалы административного производства, послужившие основанием для принятия соответствующего решения. Суд привлек в качестве третьего лица Генпрокуратуру Армении.
Судебное заседание назначено на 24 июня.
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