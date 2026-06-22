Суд принял в производство иск Роберта Кочаряна против ЦИК Армении

В Армении Административный суд под председательством судьи Григора Аракеляна принял в производство исковое заявление экс-президента Роберта Кочаряна против Центральной избирательной комиссии страны, пишет «Пастинфо».

Напомним, что Кочарян намерен оспорить в судебном порядке решение ЦИК от 17 июня о согласии на возбуждение в отношении него уголовного преследования.

Административный суд принял иск в производство и потребовал у ЦИК в качестве доказательства в полном объеме материалы административного производства, послужившие основанием для принятия соответствующего решения. Суд привлек в качестве третьего лица Генпрокуратуру Армении.

Судебное заседание назначено на 24 июня.