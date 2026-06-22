Вэнс: переговоры по разрешению конфликта Ливана и Израиля идут на постоянной основе

Переговоры по разрешению конфликта между Израилем и Ливаном ведутся на постоянной основе.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы хотим, чтобы была обеспечена безопасность Израиля, как и защищен суверенитет Ливана. И это постоянный диалог, — сказал Вэнс на пресс-конференции. — Мы обсуждали это вчера, и я думаю, что мы продвинулись гораздо дальше по сравнению с тем, где мы были всего 24 часа назад». Он добавил, что «эта работа еще не завершена».

Источник: ТАСС