AQTA проверило «копеечные» яйца
Агентство продовольственной безопасности заявляет, что в яйцах, продаваемых в магазинах по одной копейке, несоответствий не выявлено.
В AQTA отмечают, что что в отношении пищевых яиц на постоянной основе проводятся мониторинг и контрольные проверки по показателям качества и безопасности – в ходе проверок каких-либо нарушений выявлено не было, продукция обеспечена ветеринарными справками и актами экспертизы.
Отметим, что ранее в социальных сетях распространились утверждения о том, что яйца, выставленные на продажу в магазинах по цене в одну копейку, якобы являются некачественными.
Читайте по теме:
В Азербайджане резко подешевели яйца - ПРИЧИНА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
421