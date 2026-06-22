AQTA проверило «копеечные» яйца 

Агентство продовольственной безопасности заявляет, что в яйцах, продаваемых в магазинах по одной копейке, несоответствий не выявлено.

В AQTA отмечают, что что в отношении пищевых яиц на постоянной основе проводятся мониторинг и контрольные проверки по показателям качества и безопасности – в ходе проверок каких-либо нарушений выявлено не было, продукция обеспечена ветеринарными справками и актами экспертизы.

Отметим, что ранее в социальных сетях распространились утверждения о том, что яйца, выставленные на продажу в магазинах по цене в одну копейку, якобы являются некачественными.

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