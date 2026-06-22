Армения не собирается «сбавлять обороты» внедрения евростандартов, она затягивает и замораживает инициативы с участием Москвы.

Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Серьезные инициативы с нашим участием затягиваются или замораживаются. При этом нам как мантру твердили – «вернемся к их рассмотрению после выборов». Однако никто в Ереване не собирается «сбавлять обороты» в плане внедрения евростандартов», — сказала Захарова.

Она добавила, что Ереван подписывает различные меморандумы и «рамочные планы» с западными столицами, в том числе о сотрудничестве в тех сферах, где традиционным и надежным партнером всегда была Москва.

«Еще до дня голосования состоялся целый «парад» из заключенных со странами Запада деклараций о стратегическом партнерстве. Даже с теми государствами, которые грезят о поражении России, вводят все новые пакеты санкций против нашей страны», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, заявления армянских властей о важности сохранять и развивать связи с Россией не соотносятся с шагами руководства республики, которое стремится в ЕС.

«Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнёра, о намерении Еревана сохранять и развивать отношения с Россией. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД заявила также, что Армения воспринимает отношения с Россией как тактический инструмент для финансового обеспечения переориентации на европейский путь.