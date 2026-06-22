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Мадьяр заявил о начале операции «Чистилище» против коррупции кабмина Орбана

First News Media16:40 - Сегодня
Мадьяр заявил о начале операции «Чистилище» против коррупции кабмина Орбана

Новое правительство Венгрии начало в стране операцию по борьбе с коррупцией, получившую название «Чистилище» и направленную против злоупотреблений прежнего кабмина во главе с Виктором Орбаном.

Об этом объявил премьер-министр Петер Мадьяр, сообщив о внесении в парламент законопроекта о создании Национального управления по возвращению и защите активов.

По словам главы правительства, новое государственное ведомство займется расследованием возможных финансовых злоупотреблений и коррупционных преступлений предыдущих властей. «Мы избавим нашу страну от экономической и политической мафии», — сказал Мадьяр, выступая перед депутатами. Сравнив предыдущие порядки в стране с действиями итальянской «Коза ностра», он заявил о начале антикоррупционной операции «Чистилище».

«Эта операция станет всеобъемлющей политической, экономической и правовой акцией, цель которой — освободить Венгрию, функционирование государства от повсеместной коррупции и мафии, душивших нашу страну. Одним из важнейших элементов этого станет Национальное управление по возвращению и защите активов», — уточнил премьер, утверждая, что члены правительства Орбана, их родственники и ближайшие друзья наживались на госзаказах, субсидиях и использовании общественных фондов.

Предполагается, что новое управление будет независимым ведомством, подотчетным только парламенту. Оно будет также следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, передачей госсобственности инвестиционным фондам, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза, а также за финансовыми сделками, в отношении которых возникнут подозрения в нанесении ущерба государственным интересам.

Документ наверняка будет одобрен депутатами. Возглавляемая Мадьяром партия «Тиса» имеет в парламенте более двух третей мест. Сразу после победы на выборах 12 апреля он сообщил о планах учреждения структуры, которая займется расследованием возможных коррупционных преступлений правительства Орбана. По словам Мадьяра, в этом ведомстве «будут работать лучшие юристы и следователи, которые добьются успеха».

Источник: ТАСС

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