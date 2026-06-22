Вэнс: У США есть множество вариантов, если не удастся достичь мира с Ираном

Администрация Соединенных Штатов обладает множеством вариантов действий, если ей не удастся достичь урегулирования с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед журналистами по итогам переговоров с участием Ирана, Катара, Пакистана и США в Бюргенштоке.

«Очевидно, что в новостях основное внимание уделяется происходящему между Соединенными Штатами и Ираном, но этот регион уже очень давно находится в плачевном состоянии, и президент [США Дональд Трамп] поставил перед нами задачу заложить фундамент и посмотреть, удастся ли нам достичь прочного мира. Если это не удастся, у президента США по-прежнему остается множество вариантов для достижения целей Америки в области безопасности, но на данный момент он определил для нас именно этот путь, и мы будем продолжать работать и смотреть, чего нам удастся добиться», - отметил он. Вэнс не уточнил, о каких именно вариантах идет речь.

Источник: ТАСС