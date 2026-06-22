США выдали 60-дневную лицензию на торговлю иранской нефтью

Казначейство США выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти, сообщил глава Министерства финансов Скотт Бессент.

"В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии, Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну", – написал он.

Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 17 июня. Согласно тексту документа, казначейство обязывается после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг.