Министр прокомментировал возможное изменение зарплат учителей при увеличении их рабочего времени после уроков

«Школа — это среда, основанная на сотрудничестве. Поэтому учитель должен проводить в школе больше времени».

Об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью журналистам, передает AПA.

«Помимо уроков, у учителя достаточно обязанностей, за выполнение которых отдельная оплата не предусмотрена. Если подходить к вопросу повышения заработной платы исключительно исходя из количества учебных часов, добиться этого будет не так просто. Ведь невозможно обеспечить каждого учителя нагрузкой в 20–24 учебных часа.

Введение системы полного штатного трудоустройства учителей может стать важной реформой как с точки зрения повышения качества их работы, так и увеличения заработной платы. Однако, как я уже сказал, этот вопрос пока находится на стадии обсуждения. Вероятно, в ближайшем будущем будут подготовлены соответствующие предложения. При таких условиях заработная плата учителя должна быть выше средней по стране», — подчеркнул министр.