Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

Легендарный американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер на 95-м году жизни.

Об этом сообщила его семья в беседе с The New York Times.

Дэвис считается одной из ключевых фигур, стоявших за успехом таких артистов, как Уитни Хьюстон, Арета Франклин, Патти Смит, Барри Манилоу и многих других исполнителей.

Причина смерти не уточняется. В конце мая продюсер был госпитализирован в Нью-Йорке с острой инфекцией верхних дыхательных путей. Тогда его представитель отмечал, что госпитализация носила профилактический характер.

С 1967 по 1973 год Клайв Дэвис возглавлял лейбл Columbia Records / CBS Records. За это время он подписал контракты с Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Брюсом Спрингстином, Aerosmith, Билли Джоэлом и Дженис Джоплин.

После ухода из CBS он основал лейбл Arista Records, где продолжил работать с крупнейшими артистами, включая Уитни Хьюстон, Патти Смит, Шона Комбса (P. Diddy), Сару Маклахлан и других музыкантов.