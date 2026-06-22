Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит
Легендарный американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер на 95-м году жизни.
Об этом сообщила его семья в беседе с The New York Times.
Дэвис считается одной из ключевых фигур, стоявших за успехом таких артистов, как Уитни Хьюстон, Арета Франклин, Патти Смит, Барри Манилоу и многих других исполнителей.
Причина смерти не уточняется. В конце мая продюсер был госпитализирован в Нью-Йорке с острой инфекцией верхних дыхательных путей. Тогда его представитель отмечал, что госпитализация носила профилактический характер.
С 1967 по 1973 год Клайв Дэвис возглавлял лейбл Columbia Records / CBS Records. За это время он подписал контракты с Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Брюсом Спрингстином, Aerosmith, Билли Джоэлом и Дженис Джоплин.
После ухода из CBS он основал лейбл Arista Records, где продолжил работать с крупнейшими артистами, включая Уитни Хьюстон, Патти Смит, Шона Комбса (P. Diddy), Сару Маклахлан и других музыкантов.