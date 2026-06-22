 Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

First News Media21:00 - Сегодня
Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

Легендарный американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер на 95-м году жизни.

Об этом сообщила его семья в беседе с The New York Times.

Дэвис считается одной из ключевых фигур, стоявших за успехом таких артистов, как Уитни Хьюстон, Арета Франклин, Патти Смит, Барри Манилоу и многих других исполнителей.

Причина смерти не уточняется. В конце мая продюсер был госпитализирован в Нью-Йорке с острой инфекцией верхних дыхательных путей. Тогда его представитель отмечал, что госпитализация носила профилактический характер.

С 1967 по 1973 год Клайв Дэвис возглавлял лейбл Columbia Records / CBS Records. За это время он подписал контракты с Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Брюсом Спрингстином, Aerosmith, Билли Джоэлом и Дженис Джоплин.

После ухода из CBS он основал лейбл Arista Records, где продолжил работать с крупнейшими артистами, включая Уитни Хьюстон, Патти Смит, Шона Комбса (P. Diddy), Сару Маклахлан и других музыкантов.

 

Поделиться:
437

Актуально

Политика

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Политика

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

Общество

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Xроника

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента ...

В мире

Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

США выдали 60-дневную лицензию на торговлю иранской нефтью

В Катаре при взрыве на газораспределительной станции погибли 13 человек, десятки пострадали - ВИДЕО

Вэнс: У США есть множество вариантов, если не удастся достичь мира с Ираном

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Тело скончавшейся актрисы сериала «Клюквенный щербет» вынесли из её дома в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

При атаке беспилотника на торговый центр «Садовод» в Москве пострадали двое граждан Азербайджана

Последние новости

Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Сегодня, 22:40

Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

РФ отправит в Армению транзитом через Азербайджан партию удобрений

Сегодня, 22:00

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

Сегодня, 21:40

В Агдаме при раскопках обнаружены человеческие останки

Сегодня, 21:20

Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

Сегодня, 21:00

Азербайджанские альпинистки поднялись на вершину Монте-Патерно в Доломитовых Альпах

Сегодня, 20:40

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Сегодня, 20:20

Сборная Ирана оставила послание о мире в раздевалке после матча с Бельгией - ФОТО

Сегодня, 20:19

Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в школьных учебниках

Сегодня, 20:00

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 19:46

Айдын Сулейманлы назвал незабываемой победу над чемпионом Магнусом Карлсеном

Сегодня, 19:31

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Сегодня, 19:15

Министр прокомментировал возможное изменение зарплат учителей при увеличении их рабочего времени после уроков

Сегодня, 19:00

США выдали 60-дневную лицензию на торговлю иранской нефтью

Сегодня, 18:45

Извлечены тела 3 из четырех человек, утонувших в море в Мардакянах, поиски одного продолжаются - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В Катаре при взрыве на газораспределительной станции погибли 13 человек, десятки пострадали - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Спикер Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства посетил Милли Меджлис - ФОТО

Сегодня, 18:00

Опубликован временный график подачи воды по районам Баку

Сегодня, 17:55

В районе транспортного узла «Кёроглу» изменится схема движения – ФОТО

Сегодня, 17:19
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02