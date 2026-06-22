Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

В посёлке Мардакян Хазарского района четыре человека утонули в море.

По данным, четверо друзей после трапезы зашли в море в ветреную погоду, и спустя некоторое время все они утонули.

Сотрудники Службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили и передали соответствующим органам тела трёх человек. Поиски ещё одного продолжаются.

Как сообщил Baku.tv, начальник отдела МЧС Акшин Алили заявил, что, несмотря на проводимую ведомством масштабную просветительскую работу, некоторые граждане всё ещё предпочитают купаться в ветреную погоду, в штормовом море и в неохраняемых, не пляжных зонах, что приводит к трагическим последствиям.

Он отметил, что неохраняемые и непляжные территории имеют сложный рельеф, сильные течения, ограниченную видимость и другие опасные особенности. Поэтому жизнь и здоровье людей, использующих такие места, находятся под серьёзным риском.

Ведомство вновь обращается к населению с призывом пользоваться только пляжами, находящимися под контролем спасателей, и обязательно соблюдать их указания и требования.