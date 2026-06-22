 Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

First News Media22:20 - 22 / 06 / 2026
Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

В посёлке Мардакян Хазарского района четыре человека утонули в море. 

По данным, четверо друзей после трапезы зашли в море в ветреную погоду, и спустя некоторое время все они утонули.

Сотрудники Службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили и передали соответствующим органам тела трёх человек. Поиски ещё одного продолжаются.

Как сообщил Baku.tv, начальник отдела МЧС Акшин Алили заявил, что, несмотря на проводимую ведомством масштабную просветительскую работу, некоторые граждане всё ещё предпочитают купаться в ветреную погоду, в штормовом море и в неохраняемых, не пляжных зонах, что приводит к трагическим последствиям.

Он отметил, что неохраняемые и непляжные территории имеют сложный рельеф, сильные течения, ограниченную видимость и другие опасные особенности. Поэтому жизнь и здоровье людей, использующих такие места, находятся под серьёзным риском.

Ведомство вновь обращается к населению с призывом пользоваться только пляжами, находящимися под контролем спасателей, и обязательно соблюдать их указания и требования.

Поделиться:
1079

Актуально

Политика

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Политика

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

Общество

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Xроника

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента ...

Общество

Министр: Запретить репетиторство в Азербайджане невозможно

Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

В Агдаме при раскопках обнаружены человеческие останки

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Фархад Мехдиев: «Последние два года я не вмешивался в воспитание своей дочери» - ВИДЕО

Парадокс экзаменов: Сотни азербайджанских отличников набрали менее 200 баллов, а троечник - более 500

Внук погибшей под колесами автобуса №214 женщины рассказал подробности трагедии - ВИДЕО

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

Последние новости

Вэнс: США и Иран создали механизм для сохранения открытым Ормузского пролива

Сегодня, 00:00

Галибаф и Аракчи обсудят в Омане Ормузский пролив

22 / 06 / 2026, 23:54

Министр: Запретить репетиторство в Азербайджане невозможно

22 / 06 / 2026, 23:40

Рекорд Месси помог Аргентине обыграть Австрию и выйти в плей-офф

22 / 06 / 2026, 23:20

Пезешкиан: Иран не искал и не ищет войны

22 / 06 / 2026, 23:00

Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

22 / 06 / 2026, 22:40

Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

22 / 06 / 2026, 22:20

РФ отправит в Армению транзитом через Азербайджан партию удобрений

22 / 06 / 2026, 22:00

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

22 / 06 / 2026, 21:40

В Агдаме при раскопках обнаружены человеческие останки

22 / 06 / 2026, 21:20

Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

22 / 06 / 2026, 21:00

Азербайджанские альпинистки поднялись на вершину Монте-Патерно в Доломитовых Альпах

22 / 06 / 2026, 20:40

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

22 / 06 / 2026, 20:20

Сборная Ирана оставила послание о мире в раздевалке после матча с Бельгией - ФОТО

22 / 06 / 2026, 20:19

Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в школьных учебниках

22 / 06 / 2026, 20:00

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента Туркменистана - ФОТО

22 / 06 / 2026, 19:46

Айдын Сулейманлы назвал незабываемой победу над чемпионом Магнусом Карлсеном

22 / 06 / 2026, 19:31

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

22 / 06 / 2026, 19:15

Министр прокомментировал возможное изменение зарплат учителей при увеличении их рабочего времени после уроков

22 / 06 / 2026, 19:00

США выдали 60-дневную лицензию на торговлю иранской нефтью

22 / 06 / 2026, 18:45
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02