Президенты Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов посмотрели в Шуше расстрелянные во время оккупации бюсты знаменитых личностей Азербайджана - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посмотрели расстрелянные во время оккупации бюсты известных личностей Азербайджана – Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президенту Туркменистана было сообщено, что эти бюсты в период оккупации подверглись армянскому вандализму и были вывезены в Армению, где их пытались переплавить в металлолом. Благодаря вмешательству Великого лидера Гейдара Алиева памятники были спасены и доставлены в Азербайджан. Эти бюсты, некоторое время хранившиеся во дворе Национального музея искусств Азербайджана в Баку, после освобождения города Шуша от оккупации были возвращены на прежние места.