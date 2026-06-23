В Анкаре запретили митинги и запуски дронов перед саммитом НАТО

В Анкаре ввели усиленные меры безопасности в преддверии 36-го саммита НАТО, сообщает турецкий портал Haber Global.

В период с 28 июня по 10 июля в столице Турции будут запрещены собрания, демонстрации, пресс-конференции, митинги, установка стендов, палаток, распространение листовок и баннеров. Кроме того, запрет будет действовать на запуск беспилотников без разрешения властей.

Согласно сообщению офиса губернатора провинции Анкара, меры безопасности усилят в районах проведения саммита, местах размещения делегаций и вдоль транзитных маршрутов. Несанкционированный въезд в эти зоны также запретят.

Как передает Haber Global, параллельно с подготовкой к мероприятию в Турции была проведена крупная антитеррористическая операция. По данным властей, суд выдал ордера на арест 241 человека, подозреваемого в причастности к деятельности террористических организаций. По последним данным, задержаны 209 человек.

Среди задержанных — 30 предполагаемых членов группировки ИГИЛ, 23 сторонника леворадикальной организации DHKP-C, 22 члена запрещенной коммунистической группировки TKP/ML, а также представители других организаций, деятельность которых запрещена на территории Турции. Операции проводились под координацией прокуратуры при участии полиции. Розыск остальных фигурантов продолжается.

В Анкаре 7-8 июля пройдет 36-й саммит НАТО. Это будет вторая встреча лидеров альянса на территории Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.