В Баку выявили 79 мотоциклистов и водителей мопедов без прав

За первые пять месяцев текущего года на территории столицы Азербайджана было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов, повлёкших гибель и травмирование людей.

В результате этих аварий погибли 5 человек, ещё 1 получил травмы, сообщает 1news.az со ссылкой на Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Подчеркивается, что несмотря на то, что статистика свидетельствует о снижении числа подобных происшествий, Управление Государственной дорожной полиции города Баку на постоянной основе проводит контрольные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение таких случаев.

В частности, с начала июня по сегодняшний день были выявлены 79 мотоциклов и мопедов, которыми управляли лица без водительских прав, а также транспортные средства без государственных регистрационных знаков либо с оборудованием, установленным или изменённым с нарушением нормативных требований. Указанные транспортные средства были помещены на охраняемые стоянки, а в отношении их водителей приняты предусмотренные законодательством меры.

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